Due tennisti rischiano di non giocare gli US Open per essere stati a contatto con un positivo

Si tratta dei sudamericani Pella e Dellien, seguiti dallo stesso preparatore atletico che ha contratto il coronavirus. Sicuramente non giocheranno a Cincinnati

Guido Pella e Hugo Dellien, rispettivamente numero 35 e 94 della classifica ATP, non prenderanno parte al torneo di Cincinnati, che comincerà sabato 22 agosto nella bolla di Flushing Meadow, in quanto sono stati a lungo a stretto contatto con il preparatore Juan Galavan, risultato poi positivo al coronavirus.

In ogni caso, entrambi sono risultati negativi al tampone, come hanno fatto sapere gli stessi tennisti con dei video postati su Instagram. Al momento si trovano in isolamento, dove resteranno in quarantena per almeno 10 giorni, come previsto dal protocollo dello US Open, che partirà il 1° settembre; se il periodo dovesse essere prolungato a due settimane, entrambi non potrebbero prendervi parte.