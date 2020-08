Dividiamoci. Napoli avrebbe il derby più sentito d’Italia

Un articolo di nove mesi fa, attualissimo. I tempi sono maturi per una squadra che rappresenti la Napoli aperta al mondo. Servirebbe un Ascarelli

Dividiamoci. Napoli sarebbe la città col derby più sentito d’Italia. Un derby reale, il cui significato andrebbe ben oltre il calcio. Fotograferebbe una contrapposizione profonda, una divisione storica. Da un lato, i napoletani convinti della primazia del Dna partenopeo, della superiore bellezza della città, certi che i confini del mondo che conta siano segnati da Casoria e Pozzuoli. Dall’altro, coloro i quali pensano che Napoli non sia l’unità di misura universale, che apprezzare l’ossobuco non è alto tradimento.

I primi hanno esultato all’esonero di Ancelotti, da subito hanno liquidato l’arrivo dell’allenatore più titolato al mondo come un tentativo di “sistemare il figlio”. Sono ancora oggi profondamente innamorati di Sarri, davvero hanno creduto alla rivoluzione proletaria. Per loro anche il calcio è identitario e un gol segnato con meno di trenta passaggi non è veramente un gol.

Dall’altro, quei tifosi che hanno visto in Ancelotti l’uomo per un Napoli internazionale. Che alle meravigliose sconfitte contro City e Real Madrid, hanno preferito le vittorie e i pareggi contro il Liverpool. Che hanno apprezzato un uomo che ha concretamente difeso Napoli sul fronte razzismo e che – lui sì – ha realmente attaccato il Palazzo quel giorno rappresentato da Rizzoli.

Considerano Gattuso un buon allenatore – che può diventare ottimo – ma che dopo due giorni già non ne possono più della retorica che lo sta avvolgendo: “Un minuto per bere” e così via. E che sono già rassegnati alla narrazione del riscatto meridionale.

Sono quelli che – dopo averlo difeso per anni dalle accuse di essere un “pappone” – hanno hanno dovuto prendere atto del voltafaccia di De Laurentiis che non ha retto e ha dato Ancelotti in pasto al popolo. Gli ha preferito Insigne. Hanno capito che per la seconda squadra di Napoli, se mai esisterà, serve un altro presidente. Nel frattempo, sosterranno il Napoli suo e di Gattuso.

(articolo pubblicato dal Corriere dello Sport lo scorso 14 dicembre, all’indomani dell’esonero di Ancelotti. È rimasto di strettissima attualità. Fummo facili profeti sulla retorica che ha avvolto Gattuso. Cui si è aggiunta quella che ha accompagnato l’arrivo di Demme, e tanti altri temi. Non ultimo, quello musicale. Servirebbe un presidente illuminato come fu Giorgio Ascarelli).