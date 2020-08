Callejon non ha potuto salutare i suoi tifosi a cui è tanto legato

Su tutti il veterano Josè Callejon, il cui contratto è scaduto a giugno e non verrà rinnovato da De Laurentiis: con una scelta imposta dall’età non più giovanissima dell’attaccante, che ha deciso comunque di concludere la sua settima stagione italiana firmando una polizza assicurativa. Lo spagnolo terminerà quasi certamente la sua carriera in patria, con il rimpianto però d’essersi dovuto congedare nel desolante silenzio di Fuorigrotta e senza ricevere almeno la meritata ovazione dei tifosi: ai quali è legato da un rapporto molto forte. Se ne va uno dei protagonisti del mitico tridente leggero: fiore all’occhiello della squadra che nel 2018 aveva sfiorato il terzo scudetto e strappato applausi in Italia e in Europa, regalando degli esaltanti momenti di calcio spettacolo. Era stata una ” invenzione” di Sarri, poi ritornata in auge con l’arrivo di Gattuso.