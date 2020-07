Sky: Napoli, in rialzo le quotazioni di Lobotka

Il centrocampista sarà probabilmente preferito a Demme per le prossime partite. Oggi Gattuso ha strigliato di nuovo la squadra a Castel Volturno

Secondo quanto riporta Sky Sport, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso ha avuto modo di esternare alla squadra tutta la sua insoddisfazione per la prestazione contro il Bologna. Anche questa mattina il tecnico si è fatto sentire con i suoi durante l’allenamento. Pare che la sua voce arrivasse oltre le mura di Castel Volturno.

Sky riferisce anche che, per quanto riguarda i ruoli in campo, sarebbero in rialzo le quotazioni di Lobotka rispetto a Demme, soprattutto per quanto riguarda le prossime partite di campionato.