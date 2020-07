Pedullà: Osimhen-Napoli, si chiude lunedì. Nell’operazione può entrare Karnezis

Su Twitter scrive che a inizio settimana ci sarà un nuovo incontro per definire l’affare e che non sono previsti intoppi

Non dovrebbero esserci intoppi nella trattativa per portare Victor Osimhen in azzurro. Su Twitter, il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà scrive che l’affare sarà chiuso lunedì o al massimo martedì. A inizio settimana è previsto, infatti, un nuovo incontro tra le parti per definire gli ultimi dettagli. Ma c’è una novità. Nell’operazione potrebbe entrare anche il portiere azzurro Karnezis. Il Lille, inoltre, ha già trovato un sostituto per l’attaccante nigeriano.

#Osimhen–#Napoli: lunedì o martedì vertice per chiudere. Non sono previsti intoppi, la novità è che nell’operazione può entrare #Karnezis. Intanto il #Lille sta per prendere #Yilmaz — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 24, 2020