Napoli torna set cinematografico. Ecco i film che saranno ambientati in città fino ad ottobre

Su Repubblica Napoli. Via alle riprese di Martone, Gassmann, De Angelis. E a settembre pronti Sorrentino, Rubini e Placido

Tanti i film in programma da qui ad ottobre che saranno ambientati a Napoli. Ne parla Repubblica Napoli. Partono in questi giorni le riprese di Martone, Gassmann, De Angelis. E a settembre sono pronti Sorrentino, Rubini e Placido.

Mario Martone sta girando a Posillipo “Qui rido io”, il film su Eduardo Scarpetta interpretato da Toni Servillo. Nel cast tanti attori partenopei, da Cristiana Dell’Anna a Gianfelice Imparato e Lino Musella.

Alessandro Gassmann girerà “Il silenzio grande”, da un testo di Maurizio de Giovanni. La prossima settimana riprenderanno in città anche le ultime riprese della serie “Il commissario Ricciardi”, dello stesso scrittore partenopeo, e il set di “Mina Settembre”, serie tratta sempre dall’omonimo romanzo di De Giovanni con Serena Rossi e Marina Confalone.

A fine luglio parte anche il set di “Benvenuti in casa Esposito” con Giovanni Esposito e Antonia Truppo. Mentre a fine agosto via dei Tribunali accoglierà il set di “Natale in Casa Cupiello” diretto da Edoardo De Angelis.

E’ atteso anche il nuovo film di Paolo Sorrentino, “E’ stata la mano di dio”. E a settembre partono anche “Il bambino nascosto”, di Roberto Andò, con Silvio Orlando come protagonista, e il film di Michele Placido su Caravaggio a Napoli che avrà il volto di Scamarcio.

In autunno è previsto il set del film di Giuseppe M. Gaudino “Pompei — La via dell’Abbondanza”, con Valeria Golino, e delle serie “Gomorra 5” e “L’amica geniale”.

Ma per tanti film ambientati a Napoli c’è anche un trasloco a Roma. Riguarda la terza stagione de “I bastardi di Pizzofalcone 3”. Sarà girata in parte in un teatro di posa capitolino poiché i vicoli di Pizzofalcone non potssono accogliere tutti gli attori e rispettare nel contempo i protocolli Covid. Il set tornerà a Napoli a fine agosto per sei settimane.