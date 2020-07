L’appello della polizia ai tifosi del Liverpool: “Non andate a festeggiare ad Anfield””

La squadra di Klopp stasera sfiderà in casa il Chelsea. “L’unico posto dove guardare e seguire le celebrazioni sarà la televisione”

La polizia del Merseyside ha rivolto un appello ai tifosi del Liverpool. La squadra di Klopp stasera sfiderà in casa il Chelsea e i tifosi dei Reds potrebbero recarsi all’esterno dello stadio per festeggiare il titolo. Cosa che le autorità vogliono, appunto, evitare per impedire ai contagi da Covid di diffondersi.