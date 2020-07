La triste fine di Yoko Ono, malata, sulla sedia a rotelle e assistita da una badante: «Ma è lucida»

Il CorSera riprende il racconto di un amico di famiglia al New York Post. Yoko vende pezzo a pezzo il suo patrimonio immobiliare e rifiuta di uscire di casa. L’unico che le resta vicino è il figlio Sean «Yoko ha 87 anni vissuti come 400»

Le hanno attribuito la responsabilità di aver fatto sciogliere i Beatles. Milioni di fan dei Fab Four l’hanno odiata, dipinta come una strega. Oggi, però Yoko Ono, a 87 anni, è una povera anziana malata, ridotta sulla sedia a rotelle, assistita da una badante o dal figlio Sean. Che rifiuta di uscire dal suo lussuoso appartamento nel Dakota Building, Upper East Side. Proprio quello di fronte al quale 40 anni fa fu ucciso John Lennon, suo marito. E intanto vende pezzo a pezzo il suo patrimonio immobiliare, come se sentisse vicina la fine. Lo racconta, al New York Post, un amico di famiglia, Elliot Mintz. Oggi il Corriere riprende la storia.

Mintz dice che Yoko Ono, come tutte le persone di una certa età, «Sta rallentando». E aggiunge che, del resto, «Yoko ha 87 anni vissuti come 400».

Nessuno sa quale sia la malattia che la affligge. Si sa solo che non cammina se non con l’aiuto di un bastone, e che è costantemente assistita da un’infermiera. Mintz dice:

«come tutti alla sua età è un po’ lenta nel parlare, ma è lucida».

Oltre alla badante, le fa compagnia il figlio Sean

«che adora sua madre, cena con lei tre volte alla settimana e la porta spesso come guest star nella sua

band».