La quarantena non riguarda gli eventi sportivi: City-Real Madrid si giocherà a Manchester

Lo ha chiarito il ministro della Cultura britannico. Il match sarà disputato a porte chiuse ma non ci sarà obbligo di isolamento

La partita di Champions League tra City e Real Madrid in programma il 7 agosto sarà giocata regolarmente a Manchester, a porte chiuse. Nonostante il governo inglese abbia disposto l’obbligo di quarantena per 14 giorni per chi proviene dalla Spagna. Il ministro della Cultura britannico ha chiarito, infatti, che la quarantena non riguarda gli eventi sportivi.

Un’eccezione che consente al Regno Unito di poter ospitare, spiega SportMediaset, oltre alla Champions anche altri eventi come il Gran Premio di Gran Bretagna e le partite internazionali di cricket. Il Real, dunque, potrà arrivare a Manchester tranquillamente senza passare per le due settimane di isolamento previste per gli altri cittadini provenienti dalla Spagna.