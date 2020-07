La grande parata di Gattuso, la foto che tradisce lo sguardo estasiato di Insigne

Lo scatto con la presa plastica e la panza in fuorigioco ha innescato la fantasia dei meme. E Gattuso finisce per stoppare Jordan

Il protagonista della foto non è Gattuso. Sono le facce dei giocatori che ammirano il “volo di Ringhio”. L’espressione di Callejon è quasi caustica, il baffetto tradisce la sorpresa ma anche il distacco emotivo. Lo sguardo di Insigne è quasi estatico, innamorato.

La parata plastica con stacco e panza in fuorigioco che il tecnico del Napoli ha effettuato in favor di telecamere durante la partita col Milan s’è ovviamente tradotta sui social in una sfilata di meme, alcuni molto divertenti. C’è Gattuso che gira la ruota di Ok il prezzo è giusto, Gattuso superman, Gattuso supersayan, Gattuso che stoppa Michael Jordan, Gattuso che fa il muro a pallavolo, Gattuso che si tuffa in piscina ecc…