Il Mattino: l’Everton vuole Allan e De Laurentiis chiede 40 milioni

Il centrocampista brasiliano è uno degli uomini mercato su cui punta il Napoli per fare cassa nella prossima sessione di mercato

Se è vero, come è vero, che il Napoli punta a fare un grande mercato e trovare tutti gli uomini necessari per la squadra della prossima stagione, è anche vero che per farlo ha la necessità di vendere. Un altro uomo mercato, secondo quanto riferisce oggi Il Mattino, è Allan che è sempre richiesto dall’Everton

“Altro uomo mercato è il centrocampista brasiliano Allan che piace soprattutto all’Everton di Ancelotti ma anche in questo caso ci sarà da far quadrare la richiesta del Napoli (40 milioni) con l’offerta del club inglese”.