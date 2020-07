Il Fatto: Sky Sport non manda i telecronisti a Napoli per ripicca nei confronti di De Laurentiis

Le postazioni tv hanno un prezzo stabilito dalla Lega e il Napoli è (col Brescia) il club che pratica sconti più irrisori. In più, De Laurentiis si è battuto per spegnere il segnale

La battaglia delle tv vive di macroscenari e anche di piccole ripicche. È il caso descritto dal Fatto quotidiano, a firma Lorenzo Vendemiale. Sky Sport ha deciso di non inviare i telecronisti al San Paolo per le partite del Napoli, per quelle partite non di cartello: Napoli-Spal ad esempio, così come Napoli-Udinese di domani.

Il motivo è economico e politico. La crisi – scrive il quotidiano diretto da Travaglio – a Sky si fa sentire, ricordiamo che gli ascolti si sono ridotti di circa due milioni di telespettatori. Il Fatto spiega che le postazioni per le telecronache si pagano e che – sui prezzi fissi stabiliti dalla Lega – il Napoli, insieme col Brescia, è il club che attua sconti più irrisori. Non a caso, Sky diserta anche Brescia. Le telecronache vengono effettuate direttamente da studio.

Il Fatto scrive che si tratta di poche migliaia di euro ma

Sky è in crisi o almeno così vuole far credere, dopo non aver pagato l’ultima rata dei diritti tv, 130 milioni vitali per il pallone, su cui è in causa con la Lega. Il più agguerrito è proprio De Laurentiis.

Ricordiamo che il presidente del Napoli avrebbe voluto oscurare il segnale di Sky per il mancato pagamento dell’ultima tranche dei diritti tv.