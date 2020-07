Il Barcellona tutela Puig e Fati verso il Napoli: non giocheranno con la squadra B

I due giovani talenti saranno utili a Setien per l’impegno di Champions League, quindi non aiuteranno la seconda squadra blaugrana secondo Sport

Conclusa ormai la Liga, il Barcellona può godersi i giovani talenti della cantera che hanno dimostrato di potersi ritagliare uno spazio importante in prima squadra. Su tutti, Ansu Fati e Riqui Puig. Per questo motivo, stando a quanto riporta il quotidiano catalano Sport, i due giocatori non parteciperanno agli impegni della squadra B.

Ansu Fati e Riqui Puig non giocheranno i playoff con il Barcellona B, com’è stato deciso questa mattina.

L’intento del Barcellona è quello di preservarli da un possibile infortunio in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli.

#ÚltimaHora 🚨 | #FCB 🔵🔴 🚫 Ansu Fati y Riqui Puig NO jugarán con el Barça B el #PlayOffExpress. Así se ha decidido esta mañana ➕ información en breve pic.twitter.com/BFUzvS9Zra — Diario SPORT (@sport) July 20, 2020