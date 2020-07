Non è un bel momento per la “polisportiva” blaugrana: sono stati sconfitti nella finale di campionato dal 69-67 dal Baskonia. Decisivo l’italiano Polonara

Perché se nel calcio, la squadra di Setién è in corsa ma in crisi, nella pallacanestro la sconfitta è arrivata un po’ a sorpresa, contribuendo ad appesantire gli animi nel club catalano.

Il Barcellona dice addio alla Liga. Pure nel basket. E lì è una sentenza definitiva: ll Baskonia l’ha battuta 69-67 nella finale di campionato a porte chiuse giocata a Valencia. E’ un momento un po’ così per la “polisportiva” blaugrana.

Il Baskonia poi è anche un po’ italiano: Achille Polonara chiude col titolo una grande stagione. Polonara è stato decisivo proprio nel momento cloue della finale, quando ormai si giocava punto a punto: prima con una bomba a 2.24 dalla sirena che ha portato i baschi sul 67-64, e poi con l’assist della vittoria per Vildoza (poi nominato Mvp), per il conclusivo 69-67 finale. Festeggia anche il neo-acquisto dell’Olimpia Milano Shavon Shields, che ha chiuso con 9 punti.

Si tratta del quarto titolo per i baschi, il terzo con Dusko Ivanovic in panchina. Ma è il Barcellona a recriminare: l’ex Nba Mirotic ha chiuso il match con soli 8 punti ed è uscito per 5 falli. Tomic ha addirittura messo a referto solo 2 punti.