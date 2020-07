Helen Mirren: «Sono affascinata dal senso di comunità della provincia italiana»

L’attrice a La Stampa: «Mi sento più a mio agio nella masseria in Puglia che sul red carpet. In Italia avete l’olio d’oliva e le mamme che cucinano bene»

La Stampa intervista oggi Helen Mirren che a Pescara ha ricevuto ieri il «Premio Internazionale Flaiano alla carriera». Innamorata del nostro Paese ne parla ispirata e affascinata sia dal punto di vista cinematografico, è amante di Fellini, ma anche di Checco Zalone

Ma da straniera quello che l’ha colpita di più quando è arrivata in Italia è stato il senso di famiglia.

Sul Red Carpet si sta bene, è adrenalinico, ma la spontaneità e il calore delle cose semplici danno un senso alla vita

«Mi sento più a mio agio quando sono nella mia masseria in Puglia, vestita come capita».

L’importanza dell’alimentazione.

«Bisogna mangiare in modo corretto, in Usa è più difficile, si usano condimenti e zuccheri nocivi, qui, invece, avete l’olio d’oliva, e le mamme che cucinano bene. Le persone più colpite dal Covid sono state quelle che non erano in forma, già prima di ammalarsi. Spero che il virus ci insegni, anche in questo campo, a seguire la direzione giusta»