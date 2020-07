Giuntoli: “Gattuso? Lui vuole rimanere e noi vogliamo che resti”

A Sky Sport: “Gattuso è molto emozionato di giocare contro il Milan. Vive tutte le partite in questo modo, oggi in particolare. Con Rino abbiamo rimandato alla fine della stagione le questioni contrattuali”

Nel prepartita di Napoli-Milan, ai microfoni di Sky Sport ha parlato il direttore sportivo del club di De Laurentiis. Ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gattuso e il suo futuro in azzurro. Ma anche sul modo in cui il tecnico del Napoli vive la partita contro il suo ex Milan.

Gli è stato chiesto se il contratto di Gattuso sarà rinnovato.

“Con Rino non ci sono problemi, la volontà di rimanere c’è e noi vogliamo che resti”