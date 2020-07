Gattuso: «Sono molto arrabbiato perché penso che la partita l’abbiamo buttata»

«Nel primo tempo abbiamo fatto bene, ma qualitativamente abbiamo sbagliato tanto negli ultimi 20-25 metri e con i giocatori che abbiamo potevamo fare molto meglio»

Il tecnico del Napoli ai microfoni di Dazn al termine della gara persa dalla squadra azzurra contro l’Atalanta di Gasperini:

Grande qualità nel primo tempo poi nel secondo l’Atalanta è partita forte

«Non è partita a mille, abbiamo commesso degli errori, ce li siamo fati da soli i due gol. In questo momento sono molto arrabbiato, perché una partita giocata così in cui l’Atalanta ha giocato poco, non mi è piaciuta la mentalità. Troppe chiacchiere e dovevamo a provare a fare le cose nel modo migliore»

I cambi erano in attacco

Forse l’inizio in cui avete speso tanto vi ha penalizzato poi

«Ci può stare l’errore ,ma è dopo l’errore abbiamo cominciato a spendere energie per altro, in questo momento non possiamo mollare perché abbiamo ancora 9 partite di campionato e non no voglio cali di tensione e comportamentale. Io non ricordo un tiro in porta dell’Atalanta e penso che oggi sono molto arrabbiato perché penso che la parta l’abbiamo buttata»

La partita con il Barcellona

«Mancano 38 giorni, ora penso che adesso dobbiamo lavorare sul prossimo anno e sulla mentalità e queste partite ci serviranno per migliorare tutti questi aspetti. A me il calcio non mi ha regalato mai nessuno e adesso dobbiamo dare continuità e dare una mentalità vincente»