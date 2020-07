Gattuso: «Non è semplice allenare il Napoli in questo momento con il sole, il mare e le barche»

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Sassuolo al San Paolo

Gi attaccanti hanno fatto il loro dovere

Una gara che è stata un 50 e 50

«Non sono d’accordo. Il fuorigioco fa parte del gioco, non è che hanno fatto gol, non puoi paragonare quello che abbiamo fato noi con quello che ha fatto il Sassuolo, altrimenti chi non ha visto la partita immagina una gara diversa»

In cosa potete migliorare

Il centrocampo non ha giocato come doveva

In vista del Barcellona

Gli elementi positivi di questa sera

«Abbiamo affrontato una squadra difficile che ha pareggiato con l’Inter e ha vinto contro la Lazio, sono risultati importanti, non era facile dopo il Parma. Penso che tra due settimane ci giochiamo qualcosa di importante e possiamo entrare nella storia del calcio Napoli. La città in questo momento non ti aiuta perché ci sono tante barche, il sole e il mare e a casa non si può stare. Soprattuto in questo momento non è facile allenare una squadra come la mia. Il problema del Barcellona è che ne hanno uno che prende palla, ne salta dieci e mette la palla al sette. Siamo ancora muro e muro con l’ospedale e ad un passo dal cimitero»