Dialogo tra Montalbano e Livia sull’assenza

Aviva appina finita di farsi la natatta su e stiva sulla partia del villina sutta a taliarisi il mari mintra s’asciuttave quanno il mallitto tilifono in formisa di cordialessa accuminciai a sunari commo n’amanti tradite.

Aviva appina finita di farsi la natatta su e stiva sulla partia del villina sutta a taliarisi il mari mintra s’asciuttave quanno il mallitto tilifono in formisa di cordialessa accuminciai a sunari commo n’amanti tradite.

Muntilbano vitti che erino le sia e trinta e mannai all’aere la primma scaricate di biastime.

“Cu è?”.

“Ma vedi che ti esprimi come un delinquente”.

Muntilbano: “Livi, commo maie mi acchiamai a chest’ore?”.

Livi: “Ma riposavi ancora?”.

M: “Aviva appina finita di farimi la natata”.

L: “Ah, bene: quindi stai bello fresco,,, “.

M: “Livi, ma che successe?”.

L: “Non successe niente, ma ho appena finito di leggere ‘Riccardino’ “.

M:“E quinni lo havio letto macari ia”.

L: “E quindi stai lì in gramaglie a berti la prima caffettiera da sei?”

M: “Ma havi missa le tilicamera?”.

L: “Ma sai leggere?”.

M: “Ia sugno stata il primma della classia”.

L: “E allora non dici niente?”,

M: “Ma che facimma, a dimanna rispunda?”.

L: “Ma non hai capito che tu non esisti più?”.

M: “Ma si ia nun exista plus nun avrimma nianche havuta la possibilitate di parlari ura”.

L: “E non fare il cretino”.

M: “Ma Livi ma havi qualichi prubblema?”.

M: “Ma quale problema, non capisci che se tu sei sparito lo sono anch’io”.

M: “Allura è chilla che te preoccupe: non volia spariri tibi?”.

L: “Ah, quindi l’egoista sarei io: lui il signorino si cancella e poi fa la vittima sacrificale!”.

M: “E non fari la radicalla schicca: quanno parli accussi come l’Aspesi mi manna in bestie”.

L: “Meglio radical-chic che fascista… “.

M: “Ma quali fasciste; ura Livi stavi facinnola fora dal vasa”.

L: “E basta con i tuoi paragoni da postribolo”.

M: “Ma i postribola non ci stanna plus… “:

L: “Lui si cancella e non pensa che anche la sua Penelope genovese viaggiante morirà con la sua scomparsa”.

M: “La scumparsa, e chi sia Majorane?”.

L: “Io che faccio: essendo un’appendice del grande Commissario Montalbano posso anche sparire senza colpo ferire”.

M: “Ma Livi il Muntilbano dell’Autore è fictiona noi simma in carna et ostea”.

L: “Ma quali ossa: io ho quasi cinquant’anni ed ho il 30 per cento di osteoporosi”.

M: “Vedi, allora sia in carna e mala ostea”.

L: “E ancora con quest’ironia d’accatto”.

M: “Nun è ironie: nuia simma viventa e nisciuna fictiona ci poti asseparari”.

L: “Ma non c’è più autore, né prima televisiva… “.

M: “Ma ci stamma nuia che ci vulimma bine”.

L: “Ma io sto a Genova e tu a Vigata”.

M: “Ma dintra u cori stamma nsemmula”.

L: “Forse hai ragione l’assenza mi sta consumando dentro”.

M: “Ma l’assinza è un ponto (Nazimma Hikmetta)”.

L: “Maledetto te e la poesia”.

M: “Allura simma viva?”.

L: “Sì, Italia viva… “.

M: (…)”.