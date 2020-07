Da Lille: «Osimhen al Napoli? Vuole la Champions». Il presidente portò Putin in Formula 1

«Il Napoli? C’è tempo». È già una ricca plusvalenza per il presidente ispano-lussembughese Lopez grande collezionista di automobili

Anche a Lille, terra di confine, a due passi dal Belgio e a quattro da Calais, ovviamente si scrive di Osimhen il nigeriano che è già una ricca ricchissima plusvalenza per il presidente ispano-lussemburghese Gerard Lopez uno dei più grandi collezionisti mondiali di automobili, con un passato in Formula 1 tra Renault e Lotus e che spinse Putin a provare una monoposto del circuito. Il Lille – che in Francia è noto come Losc (Lille Olympique Sporting Club) lo ha acquistato per appena 12 milioni di euro dallo Charleroi in Belgio. Oggi vale molto di più. Cinquanta milioni per il Napoli, almeno settanta per i media francesi che portano acqua al mulino del club francese. Lo Charleroi incasserà un massimo di sei milioni dalla futura vendita del Lille.

Il quotidiano Nordéclair scrive che il soggiorno del nigeriano a Napoli potrebbe durare alcuni giorni ma che nulla è ancora deciso. Il Lille quest’anno ha giocato la Champions – cinque sconfitte e un pareggio – e Osimhen, che ha segnato due gol: uno al Chelsea e uno al Valencia – non vorrebbe fare passi indietro. Anche se deva stare attento a pesare le proprie ambizioni, deve scegliere un club in cui non sia troppo alto il rischio di poter fare panchina. Il quotidiano ricorda le cinque vittorie consecutive del Napoli ma anche i dodici punti di distacco dall’Atalanta che è quarta. Il giocatore, acquistato per rimpiazzare il partente Pépé, è stato proclamato miglior giocatore africano della Ligue1.

Anche il quotidiano francese scrive dell’inquietudine razzismo per Osimhen. E a proposito di un accordo definitivo col Napoli, riporta frasi del suo entourage «Siamo lontani, c’è tempo». Le antenne sono sintonizzate soprattutto sul mercato inglese, in particolar modo Chelsea, Tottenham e Liverpool. Intanto il Lille ha già la lista dei nomi pronti a rimpiazzarlo. Sono sei. Ai primi posti Marcos Paulo (19 anni, Fluminense) et Hüseyin Atakan Uner (20, Altinordu FK).