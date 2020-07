Crollo de Magistris, si piazza al 100esimo posto (su 105) tra i sindaci. Per De Luca +5%

Su Repubblica Napoli i risultati dell’indagine “Governance Poll 2020”. Il gradimento del sindaco di Napoli cala del 24,7% rispetto al 2016. Il governatore passa dal 41 al 46%, ma è solo 11esimo su 18

Su Repubblica Napoli i risultati dell’indagine “Governance Poll 2020”. Una statistica sul gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per “Il Sole 24 Ore del Lunedì” da Noto Sondaggi.

A saltare subito agli occhi è il crollo del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.

“L’ex pm si colloca alla centesima posizione (su 105 complessive) con -24,7% rispetto all’ultima elezione, risalente al 2016, quando incassò un più che confortante 66.9% (mentre ora il consenso si attesta al 42,2%)“.

Peggio di de Magistris solo i sindaci di Taranto, Reggio Calabria, Catania, Roma (penultima) e Palermo (ultima).

A registrare un gradimento più alto è invece il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che segna un più 5% rispetto alla elezione di cinque anni fa, passando dal 41 al 46 per cento. De Luca, però, si piazza solo all’11esimo posto su 18.

Il quotidiano riporta anche il gradimento degli altri sindaci della Campania. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si piazza al 15esimo posto, scendendo dal 70,5% del 2016 al 59,6% attuale (-10,9%). Cala del 3,4% anche il gradimento del primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, 16esimo in classifica: nel 2016 incassò il 62,9%, adesso ha il 59,5% (-3,4%). Meno 6,8% per Gianluca Festa, sindaco di Avellino (96esimo), che passa dal 51,5% del 2019 all’attuale 44,7%. Carlo Marino, infine, sindaco di Caserta, venne eletto nel 2016 con 62,7% mentre ora il suo consento è del 43,2%. Per lui il calo è stato del 19,5%.