Castellacci: “Contagi Barcellona, il Napoli ha fatto bene a dare l’allarme”

L’ex medico della Nazionale a Radio Kiss Kiss: “È una precauzione doverosa da prendere in esame, questi focolai stanno preoccupando anche i governi”

L’elevato numeri di contagi che sta riportando nell’ultimo periodo la Catalogna e la città di Barcellona preoccupano il Napoli sullo svolgimento della gara di Champions in Spagna. Per questo si valuta anche l’opzione di giocare in Portogallo, a Lisbona, dove si terranno anche le Final Eight. Sull’argomento si è espresso il presidente dell’associazione medici di calcio ed ex medico della Nazionale Enrico Castellacci, intervenuto a Radio Kiss Kiss.

È una precauzione doverosa da prendere in esame, questi focolai stanno preoccupando anche i governanti e con questa tendenza ci sarebbe un punto interrogativo sulla partita. Le decisioni saranno prese dalle istituzioni, da Barcellona mi riferiscono che si va verso situazioni più ottimistiche ma il Napoli ha fatto bene a dare l’allarme.