Torino, Verdi si ferma per una lesione al retto femorale destro

Lo comunica il club granata con una nota sul sito ufficiale. L’attaccante ex Napoli verrà valutato la prossima settimana con una nuova ecografia

Ancora un infortunio in Serie A quando mancano ormai pochi giorni alla ripresa del campionato. Stavolta si tratta di Simone Verdi . L’attaccante del Torino è stato sottoposto ad accertamenti strumentali, come riporta una nota del club pubblicata sul sito ufficiale. La diagnosi, per lui, è di lesione di primo grado al retto femorale sinistro.