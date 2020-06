Salvini: «De Luca? E’ come i dittatori caraibici fuori controllo, altro che bravo amministratore»

Il Corriere del Mezzogiorno intervista il leader della Lega, Matteo Salvini. Il tema è la difficoltà del centro destra a trovare un candidato alla Regione Campania. Serve una persona di spessore, dice. Qualcuno in grado di mandare a casa Vincenzo De Luca.

Del governatore della Campania, Salvini dice:

«De Luca è un personaggio mediatico che nella sostanza è disastroso: ospedali lasciati chiusi in emergenza Covid, assurdi divieti come lo stop alla consegna a domicilio, paletti alle riaperture, ordinanze confuse, allucinanti aperture agli immigrati alla faccia dei disoccupati campani. Il tutto condito da insulti deliranti sulla forma fisica dei suoi cittadini, minacce di chiudere i confini ai campani e di usare il lanciafiamme. Senza dimenticare lo scandalo dell’Asl Napoli 1 con le ombre che stanno emergendo in seguito alle indagini a cui avevo personalmente dato il via come ministro dell’Interno. Ormai è come quei dittatori caraibici fuori controllo, altro che bravo amministratore. E non credo di dover ricordare l’irrisolta emergenza rifiuti. Servono impianti di valorizzazione dell’immondizia, altrimenti ci guadagna la camorra e ci perdono in salute i campani».