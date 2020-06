Rinnovo Callejon, segnali positivi, non ha disdetto il suo appartamento a Napoli

Secondo il Corriere dello Sport, dopo la telefonata di De Laurentiis e la chiacchierata ieri a Castel Volturno l’addio dello spagnolo non è più cosi certo

Con Callejon è finalmente ripartito il dialogo relativo al possibile rinnovo, secondo il Corriere dello Sport.

Il presidente prima ha chiamato al telefono Josè, qualche giorno fa, e poi ieri ha parlato un po’ con lui ribadendogli l’offerta precedente, un biennale con il medesimo stipendio. Segnali? Beh, si vedrà, ma il suo adios non è più così scontato: non è un caso che non abbia disdetto il suo appartamento.