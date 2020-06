Repubblica: Napoli, confermato allenamento di rifinitura al San Paolo venerdì

L’ultimo allenamento della squadra prima della semifinale di Coppa Italia di sabato sarà effettuato nell’impianto di Fuorigrotta

L’ultimo allenamento del Napoli prima della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter sarà effettuato allo Stadio San Paolo. La rifinitura di venerdì all’impianto di Fuorigrotta è confermata. Lo scrive Repubblica Napoli.

“È confermata per dopodomani la rifinitura allo stadio San Paolo, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia”.

Ieri Tuttosport aveva messo in dubbio la seduta al San Paolo motivandola con la preoccupazione di rovinare il manto erboso prima del match. Preoccupazione rientrata. Gli uomini di Gattuso potranno assaporare il clima dello stadio e il suo silenzio a porte chiuse. A ventiquattr’ore dalla semifinale di ritorno contro l’Inter. Si riparte dalla vittoria per un gol di scarto agguantata a San Siro all’andata. L’obiettivo è provare a portare a casa un trofeo che sarebbe fondamentale per la stagione.