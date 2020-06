Niente più multe, la promessa di De Laurentiis archivia la pagina ammutinamento

All’Olimpico, dopo la Coppa Italia, si chiude la pagina più burrascosa della sua gestione. Merito soprattutto di Gattuso sommerso dai complimenti del presidente

De Laurentiis elimina le multe. Non è stata solo una dichiarazione figlia dell’entusiasmo. La vicenda ammutinamento può essere considerata archiviata. Nulla è ancora ufficiale. L’iter non è stato ancora bloccato, ma Aurelio De Laurentiis ha preso atto del cambio di rotta avvenuto nello spogliatoio dopo il lavoro di Gattuso.

«Mai nessun allenatore ha avuto questo controllo dello spogliatoio, come Gattuso», ha detto ieri sera in conferenza stampa all’Olimpico. La questione multe? «Non ne abbiamo parlato ma è il passato. Sono cresciuti, sono maturati, sono un esempio di professionalità e sportività. È inutile pensare al passato, anche io l’ho rimosso».

Si chiude così uno dei periodi più tesi della storia del Calcio Napoli, sicuramente il più burrascoso della gestione de Laurentiis. Che portò all’esonero di Ancelotti rimpiazzato da Gattuso. Per l’allenatore il presidente ha avuto ieri sera parole dolci.

«Ha ricompattato quel che si era dissolto sia come gioco che come sistema-squadra, anche per la situazione antipatica che s’era venuta a creare non accettando il ritiro”.