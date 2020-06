Gattuso dà spazio al protagonista della finale di Coppa Italia. Turnover a centrocampo, dove viene confermato il solo Fabian Ruiz. Torna Mertens

Obiettivi totalmente differenti, per Napoli e Spal, che stanno per affrontarsi al San Paolo. Gli azzurri cercano di rimanere in scia dell’Atalanta per tenere vive le speranze di un piazzamento in Champions League, mentre gli emiliani sono alla disperata ricerca di punti per lasciare l’ultimo posto in classifica.

Napoli-Spal, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte di Gattuso e Di Biagio.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Ghoulam, Manolas, Zielinski, Demme, Younes, Lozano, Milik, Politano. All. Gennaro Gattuso.

Spal (4-4-2): Letica; Cionek, Vicari, Felipe, Reca; Strefezza, Missiroli, Murgia, Fares; Cerri, Petagna. A disposizione: Thiam, Meneghetti, Valdifiori, Valoti, Floccardi, Dabo, Castro, Sala, Tomovic, Bonifazi, D’Alessandro, Tunjov. All. Luigi Di Biagio.