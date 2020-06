Milan, procede la guarigione di Ibra. Nuovo controllo tra 10 giorni

Oggi lo svedese si è sottoposto agli esami di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nessuna complicanza

Buone notizie per il Milan e Ibrahimovic. Oggi lo svedese si è sottoposto a nuovi accertamenti e poco fa è arrivato il comunicato ufficiale del club rossonero.

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto oggi ad esame di controllo della lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Il processo di guarigione procede bene senza complicanze. Un nuovo controllo è da prevedere fra una decina di giorni”.

Nei giorni scorsi Ibr era volato in Svezia, per stare con la famiglia in attesa di poter tornare ad allenarsi con i compagni. L’attaccante vuole fare di tutto per essere presente all’appuntamento contro la Roma, il prossimo 28 giugno.