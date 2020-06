Il Napoli di Gattuso ha già battuto la Juve e si prepara per il bis

La Gazzetta dello Sport ricorda che tifosi e squadra sono con Gattuso,per vincere la battaglia contro il nemico, che non è solo dalla Juve, ma anche da Sarri

Napoli-Juve non è solo una partita di calcio, non è solo la finale di Coppa Italia, ma rappresenta per i napoletani molto di più, come scrive la Gazzetta dello Sport.

E Rino sa quanto potrà valere l’eventuale conquista della coppa Italia per l’ambiente.

Sa che la sfida che si consumerà mercoledì sera all’Olimpico non è solo quella tra due squadre di calcio che hanno dato e danno spettacolo nel campionato italiano, ma tra due fazioni e soprattutto due uomini. La finale di Coppa Italia sarà infatti anche la sfida tra Rino Gattuso e Maurizio Sarri, una sfida che al momento pende per il tecnico calabrese che a gennaio, da poco arrivato sulla panchina azzurra riuscì a battere la Juve per 2-1.

Fu in quella notte che Napoli iniziò ad innamorarsi del proprio allenatore, un sentimento che è cresciuto di partita in partita, quando oltre alle capacità professionali, la gente ha avuto modo di apprezzarne anche le qualità umane

E oggi tifosi e squadra sono con lui, pronti a combattere insieme una battaglia contro il nemico, un nemico che non è rappresentato solo dalla Juve, ma anche da Sarri

E Gattuso, oggi,ha rilevato i gradi di comandante, che Napoli aveva attaccato sulla tuta di Maurizio Sarri, prima che lo accusasse di alto tradimento. Da queste parti il suo passaggio alla Juve è diventato un caso studiato da psicologi e sociologi, che ha tenuto impegnato l’intellighenzia napoletana