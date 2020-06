Il Mattino: Marco, napoletano di Bergamo, dopo 100 giorni ha battuto il coronavirus

Il Mattino racconta oggi la storia di Marco, napoletano residente a Bergamo, dal 17 marzo per colpa del coronavirus ha un’altra casa: è l’ospedale San Carlo di Milano

«E qui ho lottato contro la morte. Due settimane in coma e due volte i medici telefonarono a mia sorella Monica per dirle: non sappiamo se Marco riuscirà a superare la notte».