Giuntoli: “Sarà bello ritrovare l’amico Sarri, ma più bello batterlo”

La Gazzetta dello Sport ricorda il rapporto di amicizia che lega l’allenatore della Juve e il ds del Napoli che mercoledì si ritroveranno amici-contro

La Gazzetta dello Sport definisce oggi Cristiano Giuntoli “l’ultimo sarriano”. Il direttore sportivo del Napoli infatti ha un rapporto di amicizia di lunga data con l’allenatore della Juve che risale a quando allenava la Sansovino nel 2003 e Giuntoli giocava nella Sanremese.

Nel 2015, dopo aver ricercato tra tanti altri allenatori, Aurelio De Laurentiis chiama Sarri sulla panchina del Napoli e comincia così il triennio del calcio spettacolo, un triennio di grande collaborazione tra Giuntoli e Sarri

«Maurizio ed io abbiamo sempre condiviso le scelte tecniche insieme con il presidente. Tra noi c’è stata sintonia, abbiamo sempre avuto la fiducia di De Laurentiis»

Mercoledì sarà una serata speciale, la serata in cui i due amici si ritroveranno contro per contendersi la Coppa Italia, perché il calcio non conosce sentimentalismi

«Sarà un piacere incontrarlo e lo sarà ancor di più se dovessimo riuscire nell’impresa di batterlo e conquistare la coppa Italia»,