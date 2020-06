Gazzetta: Napoli, nel weekend l’annuncio dei rinnovi di Mertens e Zielinski

Il presidente De Laurentiis è orientato a ufficializzare l’avvenuta intesa con il belga e il polacco nei prossimi giorni

Ieri il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, intervistato da Sky Sport, ha fatto il quadro delle situazioni legate ai rinnovi dei calciatori azzurri e delle trattative ancora in corso. Giuntoli ha annunciato che a breve arriverà l’ufficialità dei prolungamenti di Dries Mertens e Piotr Zielinski. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport, che parla del weekend come di una data possibile per l’annuncio.

“Le firme di Dries Mertens e Piotr Zielinski sui nuovi accordi, dovrebbero essere apposte a breve. De Laurentiis è orientato a ufficializzare l’avvenuta intesa coi due giocatori per questo fine settimana”