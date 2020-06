Dopo 3 minuti l’Inter passa in vantaggio al San Paolo

Calcio d’angolo per l’Inter, batte Eriksen e palla in rete con Ospina ingannato da un ribalzo strano

Passano solo 3 minuti e senza che nessuno se ne accorga, perché manca l’eco del pubblico, l’Inter passa in vantaggio al San Paolo nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli

Corner per l’Inter: batte Eriksen e palla in rete con Ospina ingannato da un ribalzo strano. In Rai sospettano addirittura un tocco di Di Lorenzo

Partita che riparte in equilibrio perché il gol dei nerazzurri hanno azzerato il vantaggio del Napoli nella partita di andata a San Siro