De Laurentiis: «Il contratto di Gattuso? Se facciamo bene in Coppa e in Champions, ci vediamo a Capri»

Al Corsport: «Lo chiamai dopo l’ammutinamento. Dobbiamo recuperare anche qualche posizione in campionato. Contratto per tre, quattro stagioni. Io e lui molto simili»

Nell’intervista concessa al direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, Aurelio De Laurentiis parla ovviamente di Rino Gattuso. Ricorda che tempo fa avrebbe voluto fare un film con lui e Totti. Ricorda l’incontro al compleanno di Ancelotti lo scorso anno a Capri e rivela:

Il contratto?

Se facciamo bene in coppa Italia e in Champions e recuperiamo qualche posizione in campionato, gli do appuntamento a inizio a agosto a Capri dove potremmo parlare di un allungamento di tre, quattro stagioni.