Damascelli: “davvero i play-off in corsa sono merito sportivo?”

Tony Damascelli nel suo commento alle decisioni ratificate ieri dal Consiglio Federale sulle soluzioni B e C da adottare in caso di stop a causa di un nuovo positivo, fa un esempio che spiega tutte le incongruenze e le insicurezze di un sistema che “si adegua ai governanti della politica, si usano il futuro e il gerundio, faremo, vedremo, stiamo lavorando, stiamo studiando invece del tempo passato prossimo”.

una, tra Juventus, Lazio e Inter, si potrebbe ritrovare, a luglio inoltrato, in testa alla classifica con 5 o 6 punti di vantaggio. Improvvisamente, scoppia il caso di un suo calciatore positivo, per esasperazione, Cristiano, Milinkovic, Lautaro: si va ai play off ma, se il protocollo non dovesse essere modificato, la squadra va in quarantena e non partecipa al piano B. Se l’isolamento sarà individuale, lo stesso calciatore positivo non potrà comunque giocare i play off. È questa una scelta logica e sportiva, come sostiene il presidente Gravina? O, forse, non è il bizantinismo che non risolve del tutto la questione ma la complica e solleva altri interrogativi, anche legali? I play off a sei squadre, oggi, porterebbero il Napoli, staccato di 24 punti dalla Juventus e 23 dalla Lazio a giocare per il titolo, così la Roma distante 18. Se questo è il merito sportivo, come sostiene sempre Gravina, meglio cambiare sport.