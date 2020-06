Corsport: i presidenti contro Gravina, la telefonata con Cairo finita male

Per i toni della telefonata alcuni presidenti hanno definito la condotta del numero uno della Federcalcio “vendicativa” e c’è chi ha parlato di “abuso di potere”

Ha vinto il calcio, ha affermato ieri il presidente della Figc Gravina dopo il Consiglio Federale in cui sono stati approvati i piani B e C in caso di nuovo stop al campionato. Ma per i presidenti di Serie A ha vinto solo Gravina e proprio per questo fino a tarda sera ci sono state lunghe telefonate in cui si sono detti pronti a dare battaglia in caso di elezioni Federali, come riporta oggi il Corriere dello Sport.

Quello che lascia più perplessi è stato il comportamento del presidente Gravina. A una manciata di ore dal cf ci sarebbe infatti stata una telefonata tra Cairo e Gravina che non sarebbe finita nel migliore dei modi

Anche per questo motivo, sostengono in via Rossellini, la condotta del numero uno della Federcalcio è stata “vendicativa”. Tra i presidenti c’è chi ha parlato di “abuso di potere”, chi di “cambio format che porterà a una carneficina”. Di certo tra oggi e domani ci sarà un consiglio di Lega nel quale dovrà essere ratificato il cambio di regolamento per nn giocare i supplementari nelle semifinali di Coppa Italia, ma chiaramente il discorso scivolerà anche su quello che è successo ieri.