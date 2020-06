Coppa Italia: Napoli-Inter, dove seguirla in tv

Le semifinali di Coppa Italia saranno entrambe trasmesse in chiaro, appuntamento con Napoli-Inter per sabato ore 20.45 sul RaiUno

Il calcio riparte e lo fa in chiaro. Le due semifinali di Coppa Italia infatti, in programma per venerdì 12 e sabato 13 saranno trasmesse su Rai Uno, ma anche sul canale Rai 4K , al numero 210 della piattaforma satellitare gratuita di Tivusat.

Appuntamento dunque alle 20.35 di venerdì per Juventus-Milan (andata 1-1), la prima semifinale di ritorno, seguita il giorno dopo da Napoli-Inter (andata 1-0). Il prepartita sarà, invece, trasmesso su RaiSport+ Hd a partire dalle ore 19,00.

L’appuntamento finale sarà il il 17 giugno, obiettivo: conquistare il primo trofeo della difficile stagione 2019-2020.