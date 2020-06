Conte: «Non temo di finire indagato, rifarei tutto, ho agito in scienza e coscienza»

In un’intervista a Repubblica, il Premier difende il suo operato nella gestione della mancata zona rossa di Alzano e Nembro. Oggi sarà ascoltato in Procura, a Bergamo, come persona informata dei fatti

Su Repubblica un’intervista al Premier Giuseppe Conte. Oggi sarà ascoltato, come persona informata dei fatti, dalla Procura di Bergamo. I magistrati vogliono appurare di chi fosse la responsabilità di dichiarare zona rossa Alzano e Nembro. Zona rossa che non è mai stata attivata.

«No, non temo affatto di finire indagato, perché ho agito in scienza e coscienza. Mi sono subito messo doverosamente a disposizione dei magistrati per informarli sulle circostanze di cui sono a conoscenza».