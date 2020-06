A Sky prima di Napoli-Spal si parla di Maksimovic e Ambrosini: «Ha tolto il posto a Manolas che non ha mai convinto in coppia con Koulibaly»

Maksimovic sarà titolare anche oggi contro la Spal e nello studio di Sky si commenta come è cresciuto

Ambrosini ha commentato

«Makisimovic sta facendo bene per attenzione e concretezza, ha tolto il posto a Manolas che non ha mai convinto in coppia con Koulibaly. Le coppie centrali delle difese faccio fatica a vederle coinvolte nel turnover»