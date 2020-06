Castellacci: “La scelta di De Laurentiis di prendere Gattuso è stata illuminata”

Il presidente medici sportivi italiani a radio Kiss Kiss: “Gattuso non è il classico allenatore giacca e cravatta, lui è pura grinta, un uomo con la u maiuscola”

Il presidente medici sportivi italiani ed ex storico medico sociale della Nazionale italiana, Enrico Castellacci ha rilasciato un’intervista ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli in cui ha parlato della scelta di De Laurentiis di prendere Gattuso come allenatore del Napoli

“Ritengo Rino un grande personaggio sia dal punto di vista umano che professionale. La scelta di De Laurentiis di prendere Gattuso è stata veramente illuminata. Sono con lui al 100%. Lo stesso Lippi ha analizzato le caratteristiche di Conte e di Gattuso. Rino è intellettualmente onesto, ha voglia di fare, è professionale. Concentra tutte queste caratteristiche. Chi trova Gattuso, trova un tesoro”.

Sulle caratteristiche del tecnico azzurro

“Non tutti i grandi calciatori sono stati grandi allenatori. Conoscendo il carattere, la grinta, di Rino, la preparazione non la metterei mai in dubbio perché lui studia tantissimo. Si facevano tante previsioni su di lui. Lui non è il classico allenatore giacca e cravatta, lui è pura grinta, un uomo con la u maiuscola”

Sulla spinosa questione del protocollo che per adesso non può essere modificato

“Il CTS cerca di avere delle direttive di prudenza. Lo posso capire. L’azione del CTS è stata impostata sulla cautela, sulla prudenza. Il fatto è che al momento attuale, vista la curva dei contagi, c’è ottimismo anche da parte degli esperti. Penso che sia incongruo pensare di non poter diminuire la quarantena da 14 a 7 giorni. Penso sia doveroso pensarci”.