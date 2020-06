Candreva: “Siamo in svantaggio, ma ci siamo preparati bene”

Il primo calciatore a parlare nel prepartita Rai della semifinale del San Paolo è il nerazzurro Antonio Candreva:

“Non è la situazione migliore, l’abbiamo vissuta anche prima della pandemia a Torino e non è il massimo. Ci siamo preparati anche a questo, ritorniamo in campo dopo tanto tempo. Arriviamo pronti, sappiamo che affronteremo un avversario forte, difficile. Siamo in svantaggio nel punteggio ma ci siamo preparati bene. Faremo una gara d’attacco”.