Borriello: ” La festa per la Coppa Italia andava evitata, ma la comprendo”

Ciro Borriello, Assessore con delega allo Sport del Comune di Napoli. è intervenuto a radio Marte

Sulla riapertura stadi?

“Io sono d’accordo, ovviamente con distanziamento e a capienza ridotta, ma gli abbonati meritano di andare allo stadio. I focolai ci sono, non si può ancora scherzare. Ci siamo lasciati andare un po’ per la festa della Coppa Italia ma bisogna procedere con cautela.

La festa andava evitata, ma la comprendo, ci hanno offeso e umiliato a livello internazionale oltremodo. Ho pregato che non ci fossero casi. Ci siamo comportati bene durante il periodo più difficile, i napoletani sono stati molto coraggiosi e conseguenze per ora non ce ne sono”.