L’ex presidente indagato per un prestito non garantito di fondi FIFA fatto nel 2010 alla federcalcio di Trinidad e Tobago

Sepp Blatter, presidente della FIFA tra il 1998 e il 2015, è di nuovo al centro di un’indagine. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbe accusato di aver concesso un prestito di un milione di dollari alla federcalcio di Trinidad e Tobago nel 2010 con i fondi della FIFA che non era legato a nessun progetto. Il prestito inoltre non era garantito ed è stato poi condonate. Le indagini svolte dalle autorità svizzere hanno fatto emergere un legame tra i pagamenti della FIFA e Jack Warner, ex vicepresidente con Blatter e originario proprio dell’isola caraibica, bandito nel 2011 dalle cariche FIFA e arrestato a Zurigo nel 2015 insieme ad altri sette dirigenti dell’ente.

Warner avrebbe utilizzato i fondi per finanziare le elezioni a Trinidad e Tobago, dove poi è diventato ministro dei lavori pubblici e dei trasporti. Oltre a lui, indagati altri due funzionari: Jerome Valcke come segretario generale e Markus Kattner come direttore finanziario.