Alberto Sordi raccontava: “Che fa tuo padre? Il critico cinematografico. Cioè? Boh, però va al cinema gratis”

Su La Verità c’è una imperdibile intervista a Paola Comin dagli anni novanta addetta stampa al fianco di Mari Ruhle. Intervista strepitosa, a firma Roberto Faben, di cui riportiamo qualche stralcio. Comin ci tiene a sottolineare che Sordi non ha mai accettato di fare pubblicità.

Gli hanno offerto cifre da capogiro per fare il testimonial pubblicitario, ad esempio a Carosello. Per la pasta, per quanto i marchi, ovviamente, non si possano dire. Tra l’altro era il piatto che amava di più e gli piaceva con tanto sugo, Aldo Fabrizi lo invitava a casa sua per cucinargliela. Chiaro, le richieste nascevano dal successo della scena più celebre di Un americano a Roma. Ma lui disse sempre di no. Alberto non fece mai pubblicità».

«Diceva: “Ma te’ pare che con sto’ faccione io dovrei dire, con tutto quello che devo al pubblico, mangiate sto’ maccherone oppure quest’altro?”. Insomma, perché dovrei alienarmi per il pubblico? Una persona avida e avara, come talvolta è stato dipinto Alberto, non avrebbe mai fatto questo ragionamento. Questo era anche il motivo per cui era ostile dal farsi riprendere nella sua villa. “Te ’ sembra bello farmi fotografa’ col gomito sul caminetto? E che ie’ dico al pubblico? Grazie a voi posso fa’ questo? Ma che rispetto avrei?”»