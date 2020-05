Younes: «Il calciatore è trattato da stupido, deve solo giocare. Non seguirei mai il calcio da tifoso»

Bella intervista al giornale tedesco t-online: «Non sa neanche gestire i suoi soldi. Non capisco il clamore che circonda il nostro mondo. È raro trovare qualcuno con cui parlare»

Il giornale tedesco t-online intervista il calciatore del Napoli Younes. Argomento: il ruolo e la condizione del calciatore. Un’intervista insolita per un calciatore. Interessante.

Younes, che ad agosto compirà 27 anni, parla della sua carriera. Dal Borussia Mönchengladbach all’Ajax Amsterdam. E poi al Napoli. Parla delle insidie per un giovane calciatore tra gli squali del calcio professionistico.

«I giovani calciatori dovrebbero essere seguiti di più, preparati anche alla vita dopo il calcio. Quasi nessuno sa cosa sia un conto di risparmio o come prepararsi una volta finita l’attività agonistica. I giovani calciatori non vanno solo spremuti come un limone ma andrebbero aiutati e sorretti a tutti i livelli: atletico, umano e finanziario.

Come mai parli di questo?

«Molti calciatori provengono da contesti più poveri e improvvisamente diventano stelle. Tuttavia non sanno come gestire tutto quel denaro. Anch’io vengo da un contesto di povertà, per fortuna mio padre si è preso cura dei miei soldi. Ho inoltre avito la fortuna di essere diventato professionista a Gladbach, quel club rappresenta un’eccezione.

Younes ha anche soluzioni per aiutare i giovani calciatori.

«Da giovane si potrebbe dividere lo stipendio. Una parte va a te e un’altra viene versata in un altro conto cui il calciatore può accedere solo al termine della carriera. Sono tanti i giocatori che spendono tutto. E dopo è difficile. Noi calciatori guadagniamo molto e viviamo lontano dal mondo normale. Ci sono giocatori che a fine carriera rimangono senza soldi. Con questo metodo potrebbero ritrovarseli».

«Noto quando un calciatore possiede cinque macchine. Al momento è solo questione di fortuna con i tuoi sponsor. Ho avuto mio padre che mi ha educato. Anche Horst Hrubesch (che allenava le giovanili della Nazionale tedesca) ci chiedeva: “Perché hai bisogno di più macchine? Sempre una puoi guidarne”. Ma sei giovane, guadagni così tanti soldi e non ci pensi. Se nessuno ti spiega che è una sciocchezza, compri cinque automobili solo perché puoi consentirtelo».

Hai commesso errori che oggi ti danno fastidio?

Ad essere sincero: no. Mio padre gestiva tutto e teneva sempre d’occhio me e le mie finanze. Non avevo modo di fare quello che volevo con i miei soldi.

«Ai giovani calciatori dico che è importante non rimanere intrappolato nel personaggio e di rimanere sé stessi».

Gli chiedono come si immagina professionista nel 1970.

«In passato, credo che la vita del calciatore fosse di più incentrata sul calcio. Lo dico ora, non ho vissuto quegli anni. Mi piacciono le storie del calcio di una volta. Da allora sono cambiate molte cose, compreso il ruolo dei media e lo spirito di squadra che oggi è diverso. Allora era tutto un po’ più normale».

«L’enorme presenza mediatica del calcio non mi mette pressione, ma non riesco a capirla. Mi piacerebbe più normalità nel calcio. Sono un ragazzo cui non piace particolarmente ricevere molte attenzioni. Penso che oggi non sarei mai un appassionato di calcio se non giocassi a livello professionistico. Non fraintendermi: mi piace molto giocare così come il lavoro atletico. Ma non riesco a capire l’hype che circonda il calcio. Faccio quello che mi piace. Ma molte persone lo fanno».

Gli chiedono delle carriere dei calciatori che possono rapidamente diventare star.

«Esattamente. Il momento migliore nel calcio è la gioventù. Il tempo in cui ti vengono impartiti i valori. Il tempo in cui porti ancora le scarpe da calcio a casa per pulirle. Poi vieni incorporato come professionista. Non è male. Ma personalmente non lo trovo carino. Voglio chiarire ulteriormente: un giovane calciatore dovrebbe soprattutto essere aiutato con le cose realmente importanti. Ogni giocatore può pulirsi le scarpe da solo. Non può però preoccuparsi delle sue finanze. È meglio pensare a come aiutare i giocatori.

«Vorrei che valori come il rispetto, l’accettazione e la tolleranza venissero trasmessi di più. Imparare a giocare a calcio non è la cosa più importante. Dovrebbe anche esserci spazio per conversazioni interessanti. Siamo arrivati ​​al punto in cui non è più possibile avere una conversazione sensata con molti colleghi. Sei seduto a un tavolo con 20 persone e 18 stanno guardando i loro telefoni cellulari. In queste situazioni mi chiedo: così deve andare?

«Oggi c’è troppo clamore intorno al calcio, i giocatori hanno anche bisogno di piccole protezioni. È inevitabile. Tuttavia, ritengo che tutto questo aiuti i calciatori a rimanere stupidi. Tutto viene fatto per noi. In realtà ci stanno rubando quasi tutto. In questo modo, come giocatore, non si guarda più a destra e a sinistra.

Ci sono situazioni nella vita privata in cui ti senti a disagio come persona della vita pubblica?

«Immagina la situazione: come calciatore professionista esci al ristorante con la tua famiglia e tutti guardano il tuo piatto perché tutti pensano che il calciatore professionista debba stare particolarmente attento all’alimentazione. Come giocatore hai la sensazione di essere osservato e quindi devi stare attento a ciò che fai e a come ti comporti.

È un grosso problema per te?

No. Provo a risolverlo con umorismo. Adoro parlare con le persone. Ma quando parlo con le persone, cerco di farle capire loro che devono allontanarsi dall’idea che noi calciatori siamo speciali.

Gli estranei pensano spesso che i calciatori mangino solo in modo sano. Facci sapere

Sono onesto: quando torno in Germania dall’Italia, la prima cosa che faccio sempre è rimediare un kebab decente (ride). Io sono sfortunato: se mangio male, ingrasso rapidamente. Ecco perché devo stare molto attento e di solito mangiare sano. Quando ero all’Ajax, ho sempre mangiato frittelle prima delle partite perché mi rendevano estremamente felice. E così giocavo bene. L’umore prima di una partita è molto importante per un atleta. Stavo sempre bene ad Amsterdam. E i pancakes mi hanno portato alla finale di Europa League (ride).