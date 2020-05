Rezza (Iss): «Il virus? Muore a 60 gradi, magari morisse con il caldo»

Il professor Rezza membro dell’Istituto Superiore della Sanità ha parlato a radio Kiss Kiss a riguardo del contagio da coronavirus con l’aria condizionata e alla sopravvivenza o meno del virus al caldo.

Il virus viene trasportato con aria condizionata?

«Sembrerebbe proprio di no. L’episodio in Cina fa riferimento al fatto che l’aria condizionata avrebbe fatto vento, non c’entrano nulla i filtri»