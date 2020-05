Napoli, vigili sommersi dalle delazioni: «Magari ci fosse lo stesso zelo anche per altro»

Nell’era del Covid-19 i napoletani si scoprono delatori. L’obiettivo? Punire i bar che consentono ai clienti di consumare il caffè fuori dai locali, cosa vietata dall’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca.

Sono tantissime le segnalazioni che i cittadini inviano alla polizia municipale per segnalare le violazioni. Scrive il Corriere del mezzogiorno:

A confermarlo è il capo della polizia municipale Ciro Esposito.

«Un fiume in piena. Difficile star dietro a tutti e impensabile immaginare che procediamo sulla scorta di una “soffiata”. Il fenomeno esiste e davvero è difficile immaginare il numero di segnalazioni che ci arrivano. La Fase 1 e la Fase 2 da questo punto sono molto simili: c’è chi si affaccia al balcone e fa le pulci al vicino o al commerciante sotto casa. Non dovrei essere io a dirlo, ma un simile zelo e questo rigore ci sarebbe piaciuto vederli anche rispetto ad altro. Chi oggi punta il dito magari non ritiene grave essere cliente di un parcheggiatore abusivo, servirsi presso venditori non autorizzati o girare senza assicurazione».