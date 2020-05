La Svezia dice no alla ripresa del calcio il 1° giugno. La replica: «Siamo un’industria»

Cade l’ultimo idolo. La Coppa di Svezia deve aspettare. Il segretario della Federcalcio svedese: «Perché la manifattura sì e noi no?»

Cade un idolo dei liberali all’italiana (“se torno a nascere, voglio fare il liberale all’italiana ossia il Marchese del Grillo”): la presunta permissiva Svezia. Il Paese preso a modello dei fautori del “laissez faire, laissez jogging” ha detto che il calcio deve aspettare. Questa mattina si è svolto l’incontro tra la Federcalcio svedese e l’autorità sanitaria nazionale presieduta dall’ormai celebre virologo Tegnell.

La Federcalcio voleva il via libera per la Coppa di Svezia il 1° giugno. La risposta è stata un no.

Il quotidiano Aftonbladet scrive che la Federcalcio “sperava che il proprio piano strategico (il loro protocollo, ndr) avrebbe convinto l’Autorità ad eliminare le restrizioni”.

L’ufficio stampa del dipartimento di sanità pubblica non vuole commentare l’incontro. Nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa. Oggi in Svezia i dati dicono 117 nuove vittime e 625 nuovi contagi.

Sportbladet ha intervistato il segretario generale della Federcalcio svedese Håkan Sjöstrand che rilascia più o meno le stesse dichiarazioni dei liberali all’italiana.

È difficile capire come ragionano. Perché un’industria manifatturiera può lavorare e il calcio no? L’autorità sanitaria deve capire che il calcio professionistico è un’attività professionale e commerciale e non un’attività stagionale come il campeggio, la nautica o la visita al cottage estivo. Il calcio professionistico deve essere trattato come un settore imprenditoriale.

«L’aspetto positivo dell’incontro di oggi? (Lungo silenzio, ndr). È che non abbiamo ricevuto alcun messaggio. Abbiamo escogitato un modo per affrontare questa difficile situazione senza contribuire alla diffusione dell’infezione. Ci aspettavamo osservazioni su questo.

La Coppa di Svezia si giocherà il 1 ° giugno?

«Una decisione verrà presa martedì prossimo, quando si riunirà il Consiglio federale, ma è molto probabile che venga rinviata».