La Liga ripartirà in chiaro, ma solo in Inghilterra

Il campionato spagnolo sarà trasmesso gratis su Premier Sports

Mentre in Inghilterra, come in Italia è in pieno svolgimento la battaglia dei diritti tv, con i club e le emittenti a giocarsi sconti e rimborsi per centinaia di milioni di euro, la Liga conferma che ripartirà “in chiaro”, ma in Inghilterra.

Siamo alla deviazione internazionale del sogno di Spadafora: regalare alla gente costretta a restare fuori dagli stadi un po’ di pallone gratis in tv. La logica – un po’ sballata – del ministro dello sport italiano punta sull’evitare assembramenti nei pub. Beh, evidentemente in Spagna ci tengono al distanziamento sociale del Regno Unito.

In ogni caso le undici giornate che restano per completare la stagione della Liga saranno trasmesse gratuitamente su Premier Sports che fa parte del pacchetto Sky ma che sarà offerto gratuitamente per questo finale di stagione.

Dopo la sentenza della giustizia spagnola e la successiva mano tesa della federcalcio alla lega, il campionato spagnolo ripartirà giovedì 11 giugno con il derby di Siviglia.